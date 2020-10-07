Кострома, 7 октября, 2020, 20:24 — ИА Регнум. В Костромской области устраняют очередную коммунальную аварию — передаёт корреспондент ИА REGNUM. 1 октября в селе Пыщуг вышел из строя глубинный насос скважины. В результате, без коммунальных благ остались около 30% местного населения — вода перестала поступать на вторые и третьи этажи многоквартирных домов, в местную школу и почту.

Фото администрации Пыщугского муниципального района Ремонтная бригада чинит скважину в селе Пыщуга

«Ни постирать, не помыться, детей по-хорошему не помоешь. Это просто дурдом!», — возмущается местная жительница Екатерина Казакова.

«Как раньше наши предки жили — впору ходить полоскать бельё на ключ», — пишет в социальной сети Ирина Баскова.

«А как вы прикажете бельё детям постирать, помыть их? Тоже из какой-то канистры, которую подвезут волонтеры?», — спрашивает власти жительница села.

В таком режиме селяне живут уже шесть дней. После того, как сломанный насос скважины начали поднимать на поверхность, произошёл обрыв трубы. Поднять оборудование на поверхность представлялось возможным только с использованием специализированной техники, которая выехала к месту аварии из Костромы лишь 6 октября. В итоге, к извлечению старого насоса из скважины ремонтная бригада приступила вечером 7 октября.

Комментируя ситуацию ГТРК «Кострома» глава Пыщугского муниципального района Евгений Сукманов отметил, что воду людям сейчас подвозят сотрудники местной пожарной части и волонтёры. Чиновник надеется, что у рабочих получится достать старое оборудование из скважины, опустить туда новый насос, после чего «всё будет хорошо».

Аналогичная авария в августе 2020 года случилась в Галичском районе Костромской области. Там из-за застрявшего насоса артезианской скважины без воды остались 600 жителей двух населённых пунктов.