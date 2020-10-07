Красногорск, 7 октября, 2020, 20:19 — ИА Регнум. Число вызовов скорой помощи в Московской области приблизилось к весенним показателям на фоне осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом 7 октября сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

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"У нашей скорой сейчас вместо 6 тысяч вызовов в сутки уже 10 тысяч. А весной было 12. Вместе с тем, своевременное лечение — это ключевое», — отметил он.

Воробьёв призвал жителей региона «сделать всё, чтобы избежать карантина, сохранить работу и доход в семьях». По его словам, это возможно в том случае, если каждый проявит дисциплину и ответственность.

Губернатор порекомендовал гражданам, в особенности лицам старше 65 лет, «жёстко ограничить себя», отказаться от поездок в общественном транспорте без крайней необходимости и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, Воробьёв призвал ни в коем случае не заниматься самолечением и при появлении симптомов коронавируса незамедлительно обращаться к врачу, отметив, что это повышает вероятность переболеть COVID-19 в лёгкой форме.