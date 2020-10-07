Москва, 7 октября, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Сокращение экспорта нефти из России негативно сказалось как на экономке в целом, так и на уровне благосостояния граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября сообщил экономист Василий Колташов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В гипермаркете

Комментируя данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, согласно которым экспорт нефти из России в августе упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с августом прошлого года и на 8,7% по сравнению с июлем, эксперт указал, что это стало одной из причин падения курса рубля.

«Сокращение объёмов экспорта нефти из РФ на внешние рынки уже отрицательно отразилось на покупательской способности обычных граждан и в целом на экономике. Наряду с признаками экономического оживления, которые у нас наблюдались летом и которые отчасти сохранились осенью, уже в августе и сентябре мы увидели падение российской валюты», — сказал Колташов.

По мнению экономиста, это падение курса рубля произошло во многом из-за сокращения притока валютной выручки на внутренний рынок и было сглажено только поле поручения госкорпорациям продать часть своих валютных резервов.

«В этой ситуации мы заплатили сокращением покупательской способности нашей зарплаты. Вторая половина 2020 года ознаменовалась снижением уровня жизни и уровня достатка домашних хозяйств под влиянием ослабления курса рубля. А само ослабление курса рубля является следствием этих отрицательных процессов», — заявил Колташов.