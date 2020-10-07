Красногорск, 7 октября, 2020, 20:14 — ИА Регнум. К дисциплине и ответственности призвал граждан губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Видеообращение к жителям глава региона разместил в своём аккаунте в Instagram.

ИА REGNUM Трехслойные маски

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В своём выступлении Воробьёв указал, что госпитализация больных с COVID-19 в Подмосковье растёт. Поэтому на данный момент главной задачей для обеспечения жизнедеятельности региона является профилактика распространения инфекции, а для этого, по мнению губернатора, нужна дисциплина и ответственность со стороны жителей.

«Хочу сказать сегодня о трех главных вещах: нужно жестко ограничить себя и группу риска и отказаться от поездок на общественном транспорте. Особенно это касается пожилых. Молодые люди, которые меня сейчас слышат — позаботьтесь о старших. Скажите, пусть они будут осторожнее. Второе — это маски, маски и ещё раз маски», — сказал Воробьёв.

По его словам, опросы показывают, что причиной каждого второго заражения коронавирусом в регионе может быть отсутствие маски в общественном месте. Ещё один аспект, который необходимо учитывать для борьбы с распространением коронавируса — это своевременное обращение за медицинской помощью вместо самолечения.

«Раньше обратитесь — с большей вероятностью переболеете в легкой форме. Наше здравоохранение вызывает огонь на себя. У нашей скорой сегодня вместо 6 тысяч вызовов в сутки уже 10 тысяч вызовов, весной на максимуме было 12,5 тысячи вызовов. Вместе с тем своевременное лечение — это ключевое. Ещё раз подчеркну: важно сделать всё, чтобы избежать карантина. Если каждый из нас проявит дисциплину, всё точно получится», — заявил Воробьёв.