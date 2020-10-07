Подгорица, 7 октября, 2020, 20:04 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович 7 октября в Берлине, где он встретился с председателем Бундестага Вольфгангом Шойблом, заявил, что принятие европейских ценностей и интеграция с ЕС остается основной целью государственной политики и стратегической задачей Черногории. Черногория, как отметил Джуканович, продолжает оставаться активным поборником регионального сотрудничества и европейских ценностей, являясь единственным кандидатом на членство в ЕС на Западных Балканах со всеми открытыми главами переговоров. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Президент отметил, что выборы в Черногории и все, что последовало за признанием результатов всеми участниками голосования, впервые в истории парламентаризма в стране подтвердили прогресс в развитии демократической культуры и потенциала для мирного формирования правительства.

«В Черногории наступил переломный момент в политической жизни с множеством проблем, которые, по нашему мнению, мы успешно разрешим. От меня как президента Черногории новое большинство получит абсолютную поддержку в деле принятия европейских ценностей, что будет способствовать эффективной деятельности новой проевропейской оппозиции», — подчеркнул президент Джуканович.