Ижевск, 7 октября, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом в Удмуртии планируют развернуть в обсерваторах. Об этом заявил председатель правительства республики Ярослав Семенов на заседании оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик у койки

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По его словам, перепрофилируют 258 мест для долечивания пациентов с COVID-19 в санаториях, профилакториях и других учреждениях. Аналогичные меры действовали в республике в период весеннего всплеска заражений коронавирусом.

«Основное назначение коек — долечивание пациентов, кто по медицинским, эпидемическим требованиям не должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей, но кому необходимо долечиваться, не подвергая риску родных и близких», — отметил премьер-министр и добавил, что на эти цели уже выделены средства из бюджета республики.

«Выписать человека на долечивание домой не всегда правильно. У всех очень разная ситуация и обстановка дома», — поддержал предложение глава региона Александр Бречалов.

В настоящее время в республике развернуто 1802 койки в 13 медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике учреждения общественного питания временно приостановят работу в ночные часы. Так, все рестораны, кафе, столовые и другие организации общепита не будут работать с 23:00 до 7:00 по местному времени. Однако в эти часы может быть организована доставка или приготовление навынос.

Также планируется продлить осенние школьные каникулы на одну неделю.

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