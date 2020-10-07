Ростов-на-Дону, 7 октября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. В Ростовской области образовательным организациям дали право самим определить дату начала каникул. Перерыв между учебными четвертями решено не продлевать до двух недель, как это ранее рекомендовал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Александра Майер ИА REGNUM

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"По поручению губернатора Василия Голубева было определено, что период каникул может варьироваться школой с учётом задач основной образовательной программы и санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретном образовательном учреждении. В ряде донских школ осенние каникулы начнутся с 21 октября, в среднем длительность плановых осенних каникул составит девять дней», — уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов в ходе заседания регионального оперштаба 7 октября.

ИА REGNUM напоминает, что 2 октября донской губернатор Василий Голубев дал поручение проработать вопрос о единой дате начала осенних каникул и продлении их длительности до двух недель с целью разобщения детей.