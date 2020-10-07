Калуга, 7 октября, 2020, 19:10 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 80 человек за последние сутки, сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 75 подтверждённых случаев.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе 9 тыс. 752 положительных результата тестов получили подтверждение, 1 тыс. 817 человек находятся на лечении, 7 тыс. 861 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (589), в Обнинске (241), в Людиновском районе (140), в Боровском районе (137), в Дзержинском районе (97) и в Козельском районе (89).