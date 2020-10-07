Гаврилов-Ям, Ярославская область, 7 октября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. В Ярославской области суд в связи со смертью обвиняемого прекратил уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли 9 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

УМВД по Ярославской области Пострадавший автобус

Водитель фуры Анатолий Калиш обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Как ранее сообщало ИА REGNUM при столкновении фуры и пассажирского автобуса 14 сентября 2019 года погибли 7 пассажиров «ПАЗа» и оба водителя. 5 пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью. Авария случилась в районе поселка Заячий холм Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

7 октября 2020 года Гаврилов-Ямский районный суд провел предварительное заседание по уголовному делу и принял решение прекратить его в связи со смертью обвиняемого.

Су скр по ЯО Место происшествия

«Прекращение уголовного дела в связи со смертью обвиняемого является нереабилитирующим основанием. С одной стороны вина подсудимого не устанавливается судом, с другой — обвинение не считается снятым. Неправильно говорить, что водитель грузовика признан виновным в ДТП, вина в преступлении устанавливается только приговором суда, в данном случае дело прекращено», — уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Также в суде добавили, что никто из участников судебного процесса, включая представителей потерпевших, не возражал против прекращения уголовного дела в отношении Анатолия Калиша.