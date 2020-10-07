Обнинск, Калужская область, 7 октября, 2020, 17:34 — ИА Регнум. В Калужской области за два дня в дорожно-транспортных происшествиях были травмированы три ребёнка, сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление ГИБДД УМВД России.

Gtrk-kaluga.ru Место ДТП в Обнинске

Так, 7 октября около 15:00 в Обнинске на улице Гурьянова у художественной школы автомобиль Renault сбил девочку 2012 года рождения. У школы нет пешеходного перехода, и девочка перебегала дорогу в неположенном месте. У неё медики предварительно определили сотрясение мозга, есть подозрение на перелом ноги и множественные ушибы. Ребёнок госпитализирован.

Накануне, 6 октября, в Калуге на Одоевском шоссе опрокинулся ВАЗ. В результате ДТП пострадали двое детей. На месте происшествия водитель прошел освидетельствование, которое показало, что он находится в состоянии опьянения.