Уфа, 7 октября, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту смерти рабочего в подземном руднике в Хайбуллинском районе возбуждено в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла утром 29 сентября текущего года около села Петропавловское Хайбуллинского района. Во время работ в строящемся Юбилейном подземном руднике произошел обвал породы, фрагмент которой упал на 48-летнего рабочего ООО «Шахтостроительное управление». В это время мужчина находился в ковше погрузочно-доставочной машины. Рабочий получил травмы не совместимые с жизнью.

Про данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, которое повлекло смерть человека.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками Государственной инспекцией труда устанавливают все обстоятельства произошедшего.