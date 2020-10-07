Бишкек, 7 октября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Экс-депутат парламента Киргизии Садыр Жапаров провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о том, что именно он является «единственным легитимным премьер-министром республики, передают киргизстанские СМИ.

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Свое высказывание политик аргументирует тем, что накануне, 6 октября, в гостинице «Достук» заседали депутаты республиканского парламента, которые утвердили его назначение на эту должность.

«Некоторые силы пытаются провести контрреволюцию», — добавил он.

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Между тем другой самопровозглашенный «премьер-министр» Киргизии, представитель партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев заявил на проходящем возле Дома правительства митинге о том, что это он — «законный глава правительства», поскольку на этот пост его избрали на заседании координационного совета, учрежденного лидерами оппозиционных партий.

По мнению Токтогазиева, Жапаров не является легитимным премьер-министром, поскольку его назначение депутаты одобрили под давлением нескольких сотен сторонников Садыра Жапарова, собравшихся возле гостиницы «Достук» во время заседания парламентариев.

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