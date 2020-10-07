В Петербурге появится памятник адмиралу Ушакову
Санкт-Петербург, 7 октября, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Петербурге появится памятник русскому адмиралу Федору Ушакову. Такое решение приняли депутаты городского Заксобрания 7 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.
Парламентарии одобрили проект постановления об установке монумента на площади Труда в центре Петербурга.
«43 сражения он выиграл. Всегда адмирала Ушакова сравнивают с генералиссимусом Суворовым. Не допустил, чтоб хоть один матрос попал в плен. Никто ни разу не попал в плен», — прокомментировал идею установки монумента спикер Закса Вячеслав Макаров.
По словам единоросса Сергея Никешина, проект памятника уже прошел все необходимые согласования. Закладной камень собираются установить до конца текущего года.
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Командующий Черноморским флотом в конце XVIII века Федор Ушаков был канонизирован Русской православной церковью в 2001 году.