Санкт-Петербург, 7 октября, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Петербургский бюджет выплатит 10 млрд рублей концессионеру по строительству новой ледовой аренды на месте обрушенного в начале 2020 года Спортивного-концертного комплекса (СКК). Об этом 7 октября сообщил глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Эскиз внутренних помещений «СКА Арены»

«В части СКК — комитету по инвестициям предусмотрено на 2021 год выплаты в размере 5 млрд рублей в соответствии с концессионным соглашением, и через год тоже 5 млрд рублей. Это те лимиты, которые [предусмотрены] за городом перед партнером», — сказал чиновник Смольного.

Он добавил, что в 2020 году город вложит 1 млрд рублей в Восточный скоростной диаметр (или ШМСД), а в 2021 году запланированы уже 11 млрд рублей для подготовки территорий под будущую скоростную платную трассу.

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«Вопрос стоит только в части основного хода строительства по федеральному софинансированию», — добавил Москаленко.

«С федеральным софинансированием мы определимся, мы работаем над этим», — заверил его губернатор Александр Беглов.

Он потребовал от подчиненных четкого ответа, понимают ли они, где взять деньги на эти проекты со стороны петербургского бюджета, потому что без региональных вложений получить федеральные дотации будет невозможно.

«Мы должны сбалансировать наши усилия. Мы и так подошли к определенному потолку. Чтоб у нас хватило ресурсов взять федеральные деньги для реализации этих проектов», — подчеркнул Беглов.

Напомним, новая «СКА Арена», которая появится в Северной столице к чемпионату мира по хоккею 2023 года, может обойтись в 37 млрд рублей. Такую стоимость заложили в сметную документацию.