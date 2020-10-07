Калуга, 7 октября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Калужская область в онлайн-формате принимает участие в работе 22-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2020», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

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Выставочная экспозиция калужского АПК демонстрирует растущий производственный и экспортный потенциал аграрных отраслей области. Свои видеоролики и информацию представили как крупные организации — «ЭкоНива», «Агро-Инвест», «Зеленые линии», — так и небольшие производства — КФХ «НИЛ», «Аврора», «Яблочко» и ряд других производителей.

«Ситуация в сельском хозяйстве и потенциал наших агропромышленных предприятий всегда вызывает живой интерес, поскольку от состояния дел в АПК напрямую зависит качество жизни наших земляков. Онлайн-формат выставки позволит существенно расширить аудиторию её гостей и более полно информировать граждан о том, чем живут аграрии нашей страны и региона, в каком направлении развивается самая важная жизнеобеспечивающая отрасль страны», — считает министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.