Нальчик, 7 октября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии список умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличился еще на два человека. За последние дни скончались 46-летняя женщина и 82-летний мужчина. Оба они были жителями города Нальчика, сообщили 7 октября в минздраве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число смертей, таким образом, достигло 102. Между тем прирост числа новых носителей коронавируса продолжается. За минувшие сутки было проведено почти 1500 исследований, болезнь выявлена еще у 60 человек. Последний раз такие показатели суточного прироста отмечались в регионе в конце июня 2020 года

Общее число случаев заражения в Кабардино-Балкарии составило 8054. Выздоровели 6617 человек, в том числе 17 — за последние сутки.

В настоящее время в госпиталях оказывают помощь 1085 пациентам, среди них есть лица с уже подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Состояние 62 человек — тяжелое, они помещены в реанимации.