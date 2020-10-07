Калуга, 7 октября, 2020, 15:38 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, состоялось заседание Городской думы Калуги. Депутаты приняли решение о проведении конкурса на замещение должности городского головы Калуги и назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, всего в составе комиссии 14 членов, половина из них назначается представительным органом местного самоуправления, вторая половина — высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. От Городской думы Калуги в состав комиссии вошли глава городского самоуправления Юрий Моисеев, заместитель председателя Городской думы Александр Иванов и председатели всех комитетов думы.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге проведут конкурс конкурса на замещение должности городского головы

Кандидатуры на замещение должности рассматриваются конкурсной комиссией, которая, в свою очередь, представляет Городской думе кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям. Из представленных кандидатов дума назначает городского голову.

Конкурс пройдёт 5 ноября 2020 года, срок подачи документов устанавливается с 9 октября 2020 года. На заседании утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год. В рамках программы планируется приватизация семи объектов недвижимости: четырёх нежилых зданий и трёх нежилых помещений. Планируемые поступления в бюджет с учётом платежей по договорам купли-продажи прошлых лет составят 10 миллионов рублей.

Решением Городской думы Пётр Сергиенко назначен на должность председателя Контрольно-счётной палаты города Калуги. «Петр Юрьевич много лет добросовестно работал на этом ответственном посту, желаю ему новых успехов и достижений в труде на благо нашего города», — отметил глава городского самоуправления Юрий Моисеев.

Также было принято решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга». Корректируются границы территориальных зон и градостроительные регламенты территориальных зон в части, касающейся состава видов разрешённого использования, изменения предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

По предложению членов комитета Городской думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике внесены изменения в градостроительные регламенты территориальных зон в части вида разрешённого использования «Предпринимательство».