Ярославский губернатор обещает не затягивать расселение дома на Батова
Ярославль, 7 октября, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал жителям дома на улице Батова индивидуально подходить к вопросу расселения. Об этом он сказал во время встречи с жителями 7 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Людей интересовала и стоимость нового жилья. Жильцы жаловались, что утвержденная Минстроем рыночная стоимость жилья в 42 389 рублей меньше рыночной. По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, мэрия готова найти застройщиков, которые предоставят новые квартиры по этой стоимости. Также власти пообещали помочь с подбором арендного жилья до момента приобретения новых квартир. Аренду оплатит бюджет.
Как рассказал представитель компании, которая делала экспертизу, восстанавливать дом нецелесообразно. Между подъездами нет деформационных швов, следовательно, повреждения второго подъезда могут вызвать разрушения в первом и третьем.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл 21 августа, погибли три человека.