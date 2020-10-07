Ярославль, 7 октября, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал жителям дома на улице Батова индивидуально подходить к вопросу расселения. Об этом он сказал во время встречи с жителями 7 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча с жителями

«Не затянется это надолго? Это важный вопрос», — спросила жительница дома.

«Затягиваться долго это не будет, потому что мы все заинтересованы, и мэрия, и правительство, чтобы этот вопрос решить как можно быстрее. Я понимаю, что многие уехали к родственникам, многие живут в гостиницах, на съёмных квартирах. У большинства здесь осталось имущество. У каждого здесь присутствующего своя история по своей квартире, по своему жилью. Поэтому у нас создана рабочая группа, которая состоит из сотрудников мэрии, юристов для того, чтобы точечно решать с каждой семьей вопрос. Нет какого-то шаблона, кальки, чтобы мы наложили это на всех жителей дома. Некоторые снимали квартиры, некоторые квартиры муниципальные, у кого-то квартиры в ипотеке. Поэтому с каждым человеком, с каждой семьей мы будем разбираться», — ответил Дмитрий Миронов.

Людей интересовала и стоимость нового жилья. Жильцы жаловались, что утвержденная Минстроем рыночная стоимость жилья в 42 389 рублей меньше рыночной. По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, мэрия готова найти застройщиков, которые предоставят новые квартиры по этой стоимости. Также власти пообещали помочь с подбором арендного жилья до момента приобретения новых квартир. Аренду оплатит бюджет.

Как рассказал представитель компании, которая делала экспертизу, восстанавливать дом нецелесообразно. Между подъездами нет деформационных швов, следовательно, повреждения второго подъезда могут вызвать разрушения в первом и третьем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл 21 августа, погибли три человека.