Калуга, 7 октября, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги заслушали сегодня, 7 октября, информацию о работе Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 7.10.2020

«От качества работы службы скорой медицинской помощи зависят жизни людей, — подчеркнул депутат Юрий Моисеев. — Этот вопрос касается каждого жителя Калуги».

Как сообщила депутатам главный врач Центра скорой медицинской помощи Виктория Кардаш, в настоящее время в составе службы числятся 609 сотрудников, 53 из них находятся в декретном отпуске. За время пандемии 30 сотрудников заразились коронавирусной инфекцией.

Сотрудники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, поступило 32 новых автомобиля скорой помощи, оснащённых современным оборудованием. Не сегодняшний день в центре нет ни одной машины старше пяти лет. В Калужской области начала работать санитарная авиация — пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, доставляют в стационар вертолётом «Ансат».

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 7.10.2020

Фельдшерами центр укомплектован практически полностью, серьёзной проблемой остаётся нехватка врачей и водителей. На дежурстве находится, как правило, 21−25 бригад, нагрузка на каждую бригаду составляет 18 вызовов в сутки. Выделены бригады для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сотрудники, оборудование и транспорт постоянно проходят санобработку.

В ближайшее время ожидается переезд скорой помощи в новое здание на улице Максима Горького, в котором завершаются ремонтные работы и отделка. Депутаты выразили благодарность всем сотрудникам «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф».