Вашингтон, 7 октября, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Бывший вице-председатель банка Rothschild Europe и в прошлом генеральный директор Volvo Пер Гилленхаммар в своем интервью шведскому изданию Dagens Industri дал свою оценку происходящим в мире политики событиям. Во время общения Гилленхаммар не скупился на обвинения в адрес нынешних первых лиц государства. Об этом 7 октября сообщила газета Fria Tider.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Если Дональд Трамп будет переизбран, Соединенные Штаты потеряют «все свои позиции» в мире, считает Гилленхаммар, который более 23 лет был генеральным директором и председателем Volvo, а затем стал советником и заместителем председателя инвестиционного банка семьи Ротшильдов Rothschild Europe.

В интервью газете он заявил, что ему и его 40-летней жене было предложено вернуться в Нью-Йорк. Но супруги отказались, когда Дональд Трамп был избран президентом.

«Мы не могли представить себе жизнь в стране, которую он возглавляет. Он бандит и злодей», — объяснил Гилленхаммар, обвинив американского президента в том, что он «эгоцентричен, опасно импульсивен, плохо образован и не информирован».

Другим объектом критики банкира стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его Гилленхаммар обозвал «диктатором худшего сорта».