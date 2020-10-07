Москва, 7 октября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Масочно-перчаточный режим в Москве обязателен для всех посетителей центров госуслуг «Мои Документы». Об этом сообщает телеграм-канал «Оперштаб Москвы».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В случае отказа заявителя от использования средств защиты сотрудники центра вправе отказать в оказании государственных услуг», — говорится в сообщении.

Авторы телеграм-канала сослались на федеральное законодательство и указ московского мэра Сергея Собянина, а также напомнили об административной ответственности за несоблюдение требований.