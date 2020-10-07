Ереван, 7 октября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки, заявил 7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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"Ситуация уже вышла из региональных рамок, я имею в виду регион конфликта вокруг Нагорного Карабаха», — сказал он в эфире Первого канала.

Он также сообщил, что для разрешения конфликта в Карабахе необходимы компромиссы двух сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что военный конфликт на территории Нагорного Карабаха может быть урегулирован, но на условиях взаимности. Глава армянского правительства подчеркнул, что Армения готова идти на уступки в Нагорном Карабахе, если азербайджанская сторона сделает так же.

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