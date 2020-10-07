Москва, 7 октября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В условиях, когда Россия фактически продолжает находиться под влиянием пандемии COVID-19, отменять льготы для электронной коммерции — это по меньшей мере странно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новость о том, что Торгово-промышленная палата попросила ЦБ РФ вернуть сниженную комиссию в 1% при покупках в интернете, дабы избежать 5-процентного роста цен в интернет-магазинах.

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«Торгово-промышленная палата России констатирует факт — изменение условий эквайринга. В условиях, когда страна фактически продолжает находиться под влиянием пандемии COVID-19, отменяются льготы для электронной коммерции. Наверное, это по меньшей мере странно, — сказал Чеглов. — Во-вторых, высказано предположение, что стоимость товаров в онлайне вырастет на 5%. Почему предполагаемый рост выше изменений ставки эквайринга, сказать сложно. Но реальную ставку эквайринга торговые компании учитывают в розничных ценах, это факт. Значит, истина будет посередине».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением ТПП РФ согласился директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.