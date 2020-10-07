Тольятти, Самарская область, 7 октября, 2020, 14:52 — ИА Регнум. АвтоВАЗ передаст очередную партию коммерческих автомобилей для логистической компании СберЛогистика. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба компании.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Lada Largus

СберЛогистика получит 350 белых фургонов Lada Largus. Машины комплектуются экономичными двигателями мощностью 87 л. с. Грузоподъемность моделей составляет 725 кг. Отмечается, что Largus пользуется большой популярностью среди коммерческих автомобилей.

«Мы активно развиваем собственную инфраструктуру и расширяем парк транспортных средств в Москве и регионах. Сейчас нашими услугами могут воспользоваться клиенты в 78 областных центрах России. К концу 2020 года мы расширим географию присутствия до 82 регионов», — сообщила заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики Мария Зайцева.

Ранее компания Peugeot поставила Сбербанку 252 инкассаторские машины.

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