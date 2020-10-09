В Рязанской области 7 октября началась серия взрывов на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа. К ликвидации последствий привлечены силы МЧС, Минобороны и других ведомств. По предварительной информации, причиной ЧП могло стать распространение огня от сельскохозяйственных палов. Местные СМИ сообщили о том, что в радиусе 50 километров эвакуируют жителей. На территории Скопинского и Ряжского районов Рязанской области введён режим ЧС, людей эвакуируют в пункты временного размещения. 8 октября президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации в Рязанской области с главами военных и гражданских ведомств и структур. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

mil.ru Боеприпасы

14:49 07.10.2020 Пожар возник на территории бывшей воинской части в Рязанской области, начали взрываться боеприпасы. Читайте также: В Рязанской области загорелись военные склады, происходят взрывы

14:57 07.10.2020 Очевидцы сообщают, что разрывы боеприпасов слышны за десятки километров.

15:01 07.10.2020 «Тут катастрофа, со всех сторон дым. Снаряды осыпаются, вот даже осколки, пепел. Взрывная волна…» — говорит мужчина на видео, опубликованном в телеграм-канале «Раньше всех». «Куда бежать?!» — звучит вопрос за кадром. Автор видео уточняет, что снаряды рвутся в районе села Шелемишево в Скопинском районе. «Всё затянуло дымом. Ой-ой-ой, даже забор вон весь попадал», — говорил за кадром автор другого видео, опубликованного в телеграм-канале Mash. Об этом: «Куда бежать?!» Очевидцы сообщают о мощных взрывах под Рязанью

15:06 07.10.2020 В Минобороны РФ предварительно назвали причиной пожара и взрывов пал травы.

15:24 07.10.2020 Очевидцы сняли видео пожара на бывших военных складах в Рязанской области Читайте также: Появилось видео пожара на бывших воинских складах под Рязанью

15:26 07.10.2020 Жителей поселков Кузьминки-2 и Желтухино эвакуируют. Пожар тушат силами МЧС.

15:51 07.10.2020 МЧС России проводит эвакуацию населения в окрестностях горящих складов боеприпасов в Рязанской области. Сообщение об этом опубликовано 7 октября в телеграм-канале ведомства. «Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км», — утончили в МЧС. Читайте подробнее: Под Рязанью свыше десяти населённых пунктов эвакуируют из-за взрывов

16:42 07.10.2020 Взрыв (cc) Luc Viatour

16:48 07.10.2020 На место ЧП в посёлке Желтухино (Скопинский район, Рязанская область) прибыл вице-губернатор Игорь Греков, сообщили 7 октября в пресс-службе регионального правительства. Читайте также: Вице-губернатор Рязанской области прибыл на место взрывов

17:10 07.10.2020 Порядка 1,6 тыс. человек эвакуированы с места ЧП в Скопинском районе Рязанской области, сообщили 7 октября в региональном управлении МЧС РФ. Читайте также: С места ЧП в Рязанской области эвакуированы 1,6 тыс. человек

19:05 07.10.2020 Число эвакуированных с места взрывов в посёлке Желтухино (Скопинский район, Рязанская область) превысило 2,3 тыс. Подробности в материале: С места ЧП в Рязанской области эвакуировали свыше 2,3 тыс. человек

19:35 07.10.2020 Один из пострадавших в результате ЧП в посёлке Желтухино в Рязанской области находится в тяжёлом состоянии, сообщили 7 октября в пресс-службе регионального правительства. Подробности в материале: Состояние одного из пострадавших при ЧП в Рязанской области тяжёлое

19:44 07.10.2020 Губернатор Рязанской области Николай Любимов прибыл на место взрыва боеприпасов в посёлок Желтухинский в Скопинском районе, сообщили 7 октября в пресс-службе регионального правительства. Читайте подробнее: На место ЧП в Рязанской области прибыл губернатор

20:53 07.10.2020 Режим чрезвычайной ситуации введён в Рязанской области после взрывов на складе боеприпасов в Скопинском районе, сообщил 7 октября журналистам губернатор Николай Любимов. Об этом: В Рязанской области ввели режим ЧС после взрыва боеприпасов

22:01 07.10.2020 Пожар в Скопинском районе Рязанской области в результате взрыва на складе боеприпасов 62.mchs.gov.ru

07:29 08.10.2020 Глава МЧС России Евгений Зиничев вечером 7 октября вместе с заместителем министра обороны России Дмитрием Булгаковым провел совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области. В центре внимания было размещение людей в центрах временного пребывания. В них к концу дня были размещены 139 человек, в том числе 24 ребенка. Развернуты пункты могут вместить более 600 человек. В поселках Шелемишевские Хутора и Дегтярка, по предварительным данным, огнем повреждены 17 строений. После совещания министр министр осмотр территории, где пострадали жилые строения. В эти места будут направлены спасатели и техника МЧС России. По окончании работ будет проведена оценка ущерба.

07:39 08.10.2020 Спасатели продолжают фиксировать взрывы снарядов на горящем военном складе в Рязанской области, сообщил утром 8 октября источник в экстренных службах. Подробности в материале: В Рязанской области продолжаются взрывы на горящем военном складе

07:39 08.10.2020 Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Военно-космических сил России перебазированы из Псковской и Тверской областей на военный аэродром «Дягилево» для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом в ночь на 8 октября сообщило Министерство обороны РФ. «Экипажи военно-транспортных самолетов приступили к заправке самолетов топливом, а выливных приборов огнегасящей жидкостью. С рассветом 8 октября, после разведки местности и постановки задач, экипажи самолетов Ил-76 произведут сбросы воды на очаги возгорания для их локализации», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Как отметили в Минобороны, самолеты могут вылить на очаг пожара 42 тонны воды за один заход. Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, три вертолета Ми-8. На вооружении группировки — робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», БЛА «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая специальная техника.

08:17 08.10.2020 Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания по обстановке в зоне ЧС в Рязанской области. Фото: МЧС России

08:17 08.10.2020 Беспилотные летательные аппараты Министерства обороны России проводят разведку обстановки в районе пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. По информации оборонного ведомства, для мониторинга ситуации задействованы беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3». Об этом: Беспилотники мониторят обстановку в районе взрывов под Рязанью

08:26 08.10.2020 ЧС на складах боеприпасов в Рязанской области. Фото: Telegram-канал «Рязанская область», t.me/ryazangov

08:43 08.10.2020 Губернатор Рязанской области Николай Любимов отложил на неопределенный срок свою пресс-конференцию, которая была запланирована ранее на 8 октября. Глава региона «продолжает находиться на месте происшествия, работает в оперативном штабе и следит за развитием ситуации в военной части поселка Желтухинский», сообщили в пресс-службе губернатора.

09:30 08.10.2020 Минобороны России создало достаточную группировку сил и средств для ликвидации последствий ЧС в Рязанской области. Об этом утром 8 октября заявил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. «На 6 часов утра мы выполнили ряд задач, главная из которых — создание группировки войск и сил, для того чтобы приступить к выполнению задач по ликвидации последствий ЧС. Для выполнения задач в очаге возгорания на территории арсенала в составе группировки есть пять пожарных танков, инженерные машины разграждения», — отметил Булгаков.

09:31 08.10.2020 К ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области привлечено свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5. К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе 5 единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14». Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

09:37 08.10.2020 «Население, проживающее в поселках, находящихся рядом с арсеналом, расселено», — заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, «всего в настоящее время в пунктах временного пребывания находится чуть более 100 человек, которые в полном объеме обеспечены питанием». Кроме того, замминистра обороны заявил о восстановлении за ночь регулируемого движения автомобильного транспорта на федеральной трассе «Каспий», добавив, что железнодорожное сообщение из-за режима ЧС не прерывалось.

09:42 08.10.2020 К утру 8 октября интенсивность детонации штабелей с боеприпасами на территории арсенала в Рязанской области значительно уменьшилась, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. «Сейчас мы проводим утреннюю рекогносцировку для уточнения порядка применения сил и средств и приступим к выполнению задач по ликвидации», — сказал он.

09:49 08.10.2020 Доставка спецтехники в район ЧС. Фото: Telegram-канал «Рязанская область», t. me/ryazangov

09:57 08.10.2020 Распоряжением губернатора Рязанской области Николая Любимова определены границы зоны чрезвычайной ситуации в муниципальных образованиях Скопинского и Ряжского районов, пострадавших в результате взрывов на территории воинской части 55 443. В Ряжском районе — село Чирково (ул. Есенина), в Скопинском районе — п. Желтухинский, поселки станции Желтухино, села Городецкое, Шелемишево, деревни Уланово, Шелемишевские хутора, Дегтярка, Кузьминка 2, Журавлиха, Рановка, Гореловка, Петровка, Ураково, Дмитриевский Хутор. Главам администраций Скопинского и Ряжского районов совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области и министерством труда и социальной защиты населения региона рекомендовано определить объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшему населению, организовать подготовку маневренного жилого фонда, работу по оказанию адресной помощи людям и другие необходимые мероприятия. Министерству здравоохранения Рязанской области поручено оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим и организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи в пункте временного размещения населения.

10:02 08.10.2020 На 09:00 8 октября в больницах находятся 13 пострадавших от взрывов на военных складах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области. В эвакогоспитали обратились за медицинской помощью 26 человек. Об этом: В рязанских больницах находятся 13 пострадавших от взрывов на складах

10:14 08.10.2020 По данным администрации Рязанской области, на 10 часов утра 8 октября в пунктах временного размещения находятся 82 человека: 58 человек в Скопинском районе и 24 человека в Ряжском районе. Из числа пострадавших 10 человек находятся в Скопинском межрайонном медицинском центре (один человек — в реанимации), три человека — в Ряжском межрайонном медицинском центре, в состоянии средней степени тяжести.

10:25 08.10.2020 82 человека, пострадавших от взрывов на территории военной части, находятся в пунктах временного размещения в Скопинском и Ряжском районах Рязанской области. Читайте подробнее: Под Рязанью в пунктах временного размещения приняты 82 человека

10:43 08.10.2020 Прерванное на трассе «Каспий» из-за пожара на складе боеприпасов под Рязанью движение автотранспорта восстановлено. Об этом 8 октября сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Подробности в материале: Движение автотранспорта на трассе «Каспий» под Рязанью восстановлено

11:03 08.10.2020 В зоне чрезвычайной ситуации в Рязанской области создана группировка сил и средств МЧС России в количестве 199 человек личного состава и 46 единиц техники. Об этом 8 октября сообщили в спасательном ведомстве. В зону ЧС переброшены спасатели из Москвы, в ближайшее время к ним присоединятся коллеги из Тульской области и Подмосковья. «Всего в зоне ЧС будет сосредоточена группировка МЧС России в количестве 392 человека и 81 единица техники, в том числе 36 автоцистерн», — добавили в МЧС России. Фото: mchs.gov.ru

11:08 08.10.2020 Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) выполнили полет для тушения пожара на территории склада боеприпасов под Рязанью, сбросив на эпицентр возгорания 126 тонн воды, сообщили в Министерстве обороны РФ. «После выполнения полета самолеты ВТА вернулись на аэродром «Дягилево» в Рязани для заправки авиационной техники водой и подготовки к повторному вылету», — говорится в сообщении.

11:11 08.10.2020 К работе в районе пожара на складе хранения боеприпасов в Рязанской области подключились пожарные поезда РЖД. «Специалисты пожарных расчетов трех железнодорожных подвижных составов совместно с военнослужащими сводных отрядов Минобороны России и пожарными расчетами МЧС эффективно борются с огнем на складе с боеприпасами и в лесных массивах на прилегающей территории», — сообщили 8 октября в Министерстве обороны РФ.

11:16 08.10.2020 Общее количество людей, которые пострадали из-за взрывов на территории складов с боеприпасами под Рязанью, возросло до 14. Об этом 8 октября сообщили в областном минздраве. Об этом: Число пострадавших от взрывов под Рязанью выросло до 14 человек

11:32 08.10.2020 Из-за взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) попали 15 населенных пунктов. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Николай Любимов на своей странице в соцсети Instagram. Подробности в материале: В зону ЧС из-за взрывов в Рязанской области попали 15 населенных пунктов

11:52 08.10.2020 Число госпитализированных в результате взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области возросло до 19 человек. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Минздрава России. Читайте подробнее: Число попавших в больницу из-за взрывов в Рязанской области возросло до 19

12:05 08.10.2020 По данным на 12:00 мск, в результате ЧС в Рязанской области пострадали 16 человек, из них шесть получили травмы во время пожара на военном складе, 10 — в результате последствий этой ситуации. 11 человек находятся в Скопинском межрайонном медицинском центре (ММЦ), в том числе один человек — в реанимации. Четыре человека — в Ряжском ММЦ, в состоянии средней степени тяжести. Еще один человек госпитализирован в травмцентр областной клинической больницы вертолетом санавиации.

12:07 08.10.2020 Из-за чрезвычайной ситуации в поселке Желтухинский Скопинского района Рязанской области, где произошел пожар на территории войсковой части, учащиеся Вослебовской школы переходят на дистанционную форму обучения. Досрочно отправлены на каникулы учащиеся Мало-Шелемишевской и Шелемишевской школы Скопинского района и Первомайского филиала Ряжской школы №3. Об этом сообщили в администрации региона.

12:23 08.10.2020 Ещё 18 пунктов временного размещения подготовили в шести районах Рязанской области для пострадавших от взрывов на территории военной части. Учеников школ, где развёрнуты ПВР, отправили на досрочные каникулы. Читайте подробнее: В Рязанской области подготовили ещё 18 пунктов временного размещения

12:41 08.10.2020 По предварительной информации правительства Рязанской области, в результате пожара на территории склада артиллерийского вооружения в поселке Желтухинский повреждены здания школы и детсада в Мало-Шелемишево (выбиты окна и двери), а также в Первомайском филиале Ряжской школы №3 (потрескались стекла в окнах). В целом в зоне ЧС находятся семь образовательных учреждений и их филиалов. В самом поселке Желтухинский школы нет. «Все дети, эвакуированные из зоны ЧС, находятся в безопасности: размещены в пунктах временного пребывания либо у родственников. Пострадавших среди детей нет. По состоянию на утро 8 октября, в пунктах временного размещения находятся трое детей: два человека в Вослебовской средней школе, один ребенок — в общежитии Ряжского колледжа», — говорится в сообщении на сайте правительства региона. Как уже сообщалось, учащиеся Вослебовской школы переходят на дистанционную форму обучения с использованием региональной системы дистанционного обучения. Досрочно отправлены на каникулы учащиеся Мало-Шелемишевской и Шелемишевской школы Скопинского района и Первомайского филиала Ряжской школы №3. Остальные общеобразовательные учреждения, входящие в зону ЧС, работают в штатном режиме. Работа детских садов приостановлена.

12:47 08.10.2020 Работа оперативной группы в ночь на 8 октября на месте ЧС в Скопинском районе. Видео Telegram-канала «Рязанская область». [[[video-0]]]

13:17 08.10.2020 Совещание по техническому оснащению МЧС РФ проведет 8 октября президент России Владимир Путин и заслушает доклад главы ведомства Евгения Зиничева по пожару на складе боеприпасов под Рязанью. Об этом 8 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путину доложат о ситуации с пожаром на складе под Рязанью — Песков

13:33 08.10.2020 193 человека и 35 единиц техники направлены в Рязанскую область для ликвидации последствий взрывов на территории военной части. Спасатели прибыли из Москвы, Тульской области и Тульского Спасательного центра. Читайте подробнее: В Рязанскую область направлены 193 спасателя из других регионов

13:49 08.10.2020 В результате взрывов, произошедших на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области, на госпитализацию было направлено 22 человека. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Минздрава России. Читайте подробнее: Из-за взрывов под Рязанью пострадали более 20 человек

13:57 08.10.2020 Уголовное дело возбуждено по факту взрывов на территории одной из войсковых частей в Рязанской области. На месте работают военные следователи, заявили в Следственном комитете России. Об этом: После взрывов в военной части в Рязанской области возбуждено уголовное дело

14:38 08.10.2020 Министерству финансов Рязанской области поручено рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства региона на ликвидацию последствий ЧС. Главам администраций Скопинского и Ряжского районов, региональным министерству ТЭК и ЖКХ, министерству труда и социальной защиты поручено определить объемы финансирования на проведение восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшему населению.

14:43 08.10.2020 В Рязанской области идут работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей 7 октября. Об этом 8 октября заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании по ликвидации последствий пожара, сообщается на сайте Кремля. Читайте также: Глава МЧС отчитался о ликвидации последствий пожара в Рязанской области

14:54 08.10.2020 На участке трассы 170−302 км Р-22 «Каспий» Скопинского района Рязанской области с 12:50 восстановлено автомобильное движение, заявили в МЧС России.

15:32 08.10.2020 Природный пожар 61.mchs.gov.ru

16:53 08.10.2020 Instagram губернатора Рязанской области Николая Любимова. instagram.com lybimovnikolay

17:13 08.10.2020 С 9 октября пострадавшие жители Скопинского и Ряжского районов, где объявлен режим ЧС из-за пожара на территории воинской части, начнут получать выплаты. Об этом 8 октября заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом: Пострадавшие от взрывов в Рязанской области получат спецвыплаты

17:52 08.10.2020 Пожар на складе боеприпасов в посёлке Желтухино (Скопинский район, Рязанская область) ликвидирован 8 октября, сообщил журналистам заместитель российского министра обороны Дмитрий Булгаков. Читайте также: В Рязанской области локализовали пожар на складе боеприпасов

19:05 08.10.2020 Взрыв (cc) Luc Viatour

20:26 08.10.2020 Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий пожаров в Рязанской области. kremlin.ru

20:59 08.10.2020 Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий пожаров в Рязанской области. kremlin.ru

22:03 08.10.2020 Для защиты населенных пунктов в Рязанской области МЧС России увеличивает группировку. mchs.gov.ru

22:56 08.10.2020 Пожар в Рязанской области. mchs.gov.ru

03:46 Режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, объявленный из-за пожара на военных складах, снимается с 08:00 9 октября 2020 года, сообщил журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Об этом: В Рязанской области снимают режим чрезвычайной ситуации

07:12 mchs.gov.ru

08:28 По данным МЧС России по Рязанской области на 06:00 9 октября режим функционирования «ЧС» на территории Скопинского района, Ряжского района.

09:29 Устранение пожара. Рязанская область. 62.mchs.gov.ru

10:46 По данным ГУ МЧС по Рязанской области, 9 октября радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. Естественный радиационный фон 0,12−0,15 мкЗв/час (в соответствии с СанПиНом 2.6.1.252 3−09 безопасный уровень радиации до 60 мкР/час). Общий уровень загрязнения воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая. В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы (по данным ОЕП возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на подотчетной территории ЦФО МЧС России).

11:21 Устранение пожара. Оперативный штаб. 62.mchs.gov.ru

13:10 Биолого-социальная обстановка на территории Рязанской обалсти области находится под контролем, сообщает региональное управление МЧС.

13:40 По данным правительства Рязанской области, 9 октября выплаты на неотложные нужды в сумме 10 тысяч рублей на жилое помещение уже получили 75 семей.

14:26 Для ликвидации чрезвычайной ситуации в Рязанской области применялись автомобили МЧС России повышенной проходимости. 62.mchs.gov.ru