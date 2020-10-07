Псков, 7 октября, 2020, 14:55 — ИА Регнум. В Псковской области почти 50 учащихся заражены коронавирусной инфекцией. Из-за этого 19 классов школ и 11 групп профессиональных училищ переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев COVID-19. Об этом 7 октября сообщили в администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По официальным данным на среду, 19 классов в десяти общеобразовательных организациях Псковской области переведены на дистанционное обучение.

«Это школы в Пскове, Великих Луках, Острове, Опочке, Порховском, Великолукском и Псковском районах», — уточнили в обладминистрации.

В профессиональных училищах на «дистанционку» переведены 11 групп в двух учебных заведениях Пскова и Великих Лук.

«В детских садах закрыты четыре группы, — говорится в сообщении. — В общей сложности по всей Псковской области у 46 учащихся подтверждён диагноз новой коронавирусной инфекции».

Несмотря на это, угрозы введения дистанционного режима во всех заведениях обучения в настоящий момент в регионе нет.