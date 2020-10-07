Киев, 7 октября, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Запасов топлива на Украине «более чем достаточно» для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, сообщила 7 октября и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Ее заявление приводит пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по словам Буславец, запасы угля на ТЭС и ТЭЦ Украины составляют 3 млн тонн, что почти втрое больше, чем это предусмотрено нормативными документами по гарантированному запасу.

«Запасы газа на сегодня составляют почти 28 млрд кубометров при утвержденных распоряжением правительства 17 млрд кубов… для стабильного прохождения отопительного периода этого более чем достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно», — отметила и.о. главы министерства.

Кроме того, Буславец напомнила, что для стабильного прохождения осенне-зимнего периода минэнерго ранее утвердило соответствующие приказы по ремонту основного оборудования электростанций и обеспечению надежности работы электрических сетей, и призвала соблюдать утвержденные графики.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября в «Нафтогазе Украины» заявили, что В 56 населенных пунктах страны могут возникнуть проблемы со своевременным началом отопительного сезона, если местные предприятия теплоэнергетики не погасят свои долги. Тогда «Нафтогаз» отметил, что за последние 2 недели была решена проблема критических долгов в 12 предприятиях, что на данный момент полностью или частично сняло риски старта отопительного сезона в крупных городах — Мариуполе, Киеве, Николаеве, Одессе и Харькове.