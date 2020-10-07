Москва, 7 октября, 2020, 14:30 — ИА Регнум. В администрации президента РФ не стали комментировать высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова о российском блогере Алексее Навальном. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подобные сравнения не являются поводом для оценок Кремля.

Gosrf.ru Б.Н.Ельцин

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«Мы не думаем, что эта оценка является поводом для каких-то наших комментариев», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских фракций назвал блогера Алексея Навального молодым Борисом Ельциным, только трезвым. Политик заверил, что знает «эту породу наизусть».