Москва, 8 октября, 2020, 06:20 — ИА Регнум. Сможет ли правительство Михаила Мишустина осуществить внутрироссийский «План Маршалла» по подъему экономики и что для этого придется сделать, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Общенациональный план восстановления экономики, так можно охарактеризовать документ, описания которого появились в российской печати. Появление его можно только приветствовать, но для осуществления восстановления российского хозяйства требуется пройти еще немалый путь. Который в том числе лежит и в русле цифровизации, ведь информация, которая поступает к руководству в режиме «почти реального времени», позволит преодолеть так надоевшую коррупционную составляющую многих отраслей российского хозяйства.

Может быть, в свете этого часть чиновников так полюбила заниматься цифровизацией личных данных граждан и совсем не спешит цифровизовать собственную деятельность?

Читайте статью Галины Смирновой «План «Маршалла» от правительства Мишустина: раздербанить ФНБ не получится».