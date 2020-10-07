Ярославский губернатор заявил о расселении взорвавшегося дома
Ярославль, 7 октября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Дом в Ярославле на улице Батова 5, корпус 2, где 21 августа взорвался бытовой газ, будет расселён. Об этом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил на встрече с жильцами 7 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В доме 120 квартир. В бюджете Ярославской области средства на их расселение пока не предусмотрены. Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство области выделило деньги лишь на покупку жилья для хозяев 12 квартир, полностью разрушенных взрывом. Власти региона рассчитывают на помощь из Москвы.
Губернатор предложил жильцам создать свой актив для оперативного общения с представителями власти. Ответственными «за безопасность, комфорт и информированность граждан» Дмитрий Миронов назвал мэра Ярославля Владимира Волкова и заместителя председателя правительства области Виктора Неженца.
После этого началось общение жителей с губернатором.