Екатеринбург, 7 октября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Люди с положительным анализом на COVID-19 часто не оставляют никаких контактных данных, из-за чего врачи не могут найти заболевших. Об этом заявил главный врач Ревдинской городской больницы (Свердловская область) Евгений Овсянников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Многие горожане сдают тест на новую коронавирусную инфекцию в частных лабораториях. Человек узнаёт, что болен COVID-19, но делает невозможным вмешательство врачей.

«Люди обращаются в частные лаборатории, получают анализы и говорят нам, что они больны коронавирусом, но никаких контактных данных о себе не оставляют», — цитирует Овсянникова портал «Ревда-инфо».

При обращении в больницу нужно обязательно оставлять свои контактные данные, просит главный врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ревдинской горбольнице вновь открыли пневмонийный госпиталь. Под него перевели неврологию, кардиологию, терапию, хирургию и травматологию.