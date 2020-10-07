Йошкар-Ола, 7 октября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В России давно уже пора менять систему распределения налоговых доходов между федеральным центром и регионами. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы России от Республики Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Большая Россия

«Хроническое недофинансирование регионов — это большая проблема, которая не решается уже много лет. На мой взгляд, правильнее говорить не о свободном распоряжении бюджетными деньгами, а об увеличении финансирования на конкретные нужды.

Давно уже пора менять систему распределения налоговых доходов. Сейчас налоги, которые легче всего контролировать и собирать, зачисляются в основном в федеральный бюджет. Например, НДС. Мы с коллегами по фракции КПРФ в феврале этого года внесли в Госдуму России законопроект, где предложили оставлять в регионах 40% поступлений от НДС.

Сергей Казанков Еще одна проблема — крупные сети уплачивают налоги не там, где находятся их филиалы, а по месту регистрации головного офиса. Не случайно говорят, что Москва производит юридические адреса. Необходимо применять принцип: «Где работаешь — там и платишь налоги». Эти меры позволили бы существенно пополнить региональные бюджеты, а власти на местах были бы заинтересованы в развитии экономики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко ратует за повышение финансовой свободы губернаторов. Она считает, что «надо больше давать средств, которым губернаторы сами определяли приоритеты наих расходование, им на земле все это лучше видно».

Читайте также: Матвиенко попросила у Силуанова финансовой свободы для губернаторов