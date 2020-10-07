Санкт-Петербург, 7 октября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность преступной группы, наладившей производство наркотического средства мефедрон. Участники группы, трое жителей Петербурга и Ленобласти, уже осуждены к длительным срокам заключения. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в пресс-службе УФСБ.

УФСБ по СПб и Ленобласти Нарколаборатория в Ленобласти

В нарколаборатории, найденной в частном доме в Кировском районе Ленинградской области, было обнаружено и изъято около 4 кг мефедрона, оборудование и более 100 литров прекурсоров для производства наркотика.

Как установлено, наркопроизводители намеревались распространять наркотик на территории СЗФО и в других регионах России бесконтактным способом — через «закладки» с использованием интернет-магазинов в так называемом «даркнете».

В отношении членов наркогруппы органы ФСБ возбудили и расследовали уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ — «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«В июне 2020 года Ленинградским областным судом, фигуранты дела приговорены к длительным срокам наказания (17 с половиной лет, 16 лет, 15 лет) с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — резюмировали в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.