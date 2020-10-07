Москва, 7 октября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Внутренний валютный рынок 7 октября перешел в режим ожидания после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно отказался от дальнейших переговоров с демократами по принятию в Конгрессе США нового пакета стимулов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Шок нивелировал достижения нацвалюты в рамках вечерней сессии 6 октября. Сохраняющаяся неопределенность привела к сокращению торговой активности и сокращению размаха колебаний курсов. Доллар дешевеет на 0,16% до 78,30 руб. Евро торгуется на уровне закрытия предыдущего дня в 92,10 руб.

Изменение ситуации может последовать вечером с публикацией протоколов к последнему заседанию ФРС и выступлением ее вице-председателя Джона Уильямса. Накануне глава монетарных властей США призвал расширить фискальное стимулирование, чтобы избежать рецессии в экономике.

В «минутках» вечером инвесторы будут пытаться оценить готовность Федрезерва к запуску традиционной программы выкупа активов. Не исключено, что об этом скажет и сам Уильямс.

Негативный отклик рынков на заявления Трампа носили краткосрочный характер. Сегодня есть робкие попытки повышения аппетитов к риску. Валюты стран с развивающейся экономикой предпринимают попытки укрепления против доллара.

Несмотря на то, что нынешний глава Белого дома отложил переговоры с демократами на ноябрь до проведения президентских выборов, он может расширить поддержку экономики в одностороннем порядке через указы.

Также его последние действия могут выступать неким маневром для склонения своих политических оппонентов к компромиссу. Демократы настаивают на объеме стимулов в $2,2 трлн, тогда как республиканцы — на $1,6 трлн.

Текущее движение все еще можно воспринимать инерционным подъемом в рамках текущего восходящего тренда, но его характер вкупе со снижением геополитических опасений вокруг рубля указывает на появление предпосылок возобновления коррекции с обновлением курсами доллара и евро минимумов октября — 77 и 90,45 руб. соответственно в ближайшие пару недель.

Начало этого движение может быть отложено на 8 октября, когда будут отыграны вечерние новости среды. Сегодня также выйдут данные по запасам от минэнерго США. Экономисты ожидают сокращения запасов сырой нефти на 2 млн баррелей.

Это может дать дополнительный толчок к росту цены на черное золото в условиях урагана Дельта, который привел к приостановке почти трети добычи в Мексиканском заливе», — считает эксперт.

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