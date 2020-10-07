Ярославль, 7 октября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Жители взорвавшегося дома в Ярославле планируют провести независимую экспертизу, если власти не признают дом аварийным. Об этом жители рассказали 7 октября на встрече с журналистами.

Встреча жильцов с журналистами

«Будем заказывать независимую экспертизу. Мы уже начинаем искать адвокатов, юристов, которые будут отстаивать наши права. Мы будем бороться за то, чтобы дом признали аварийным, в случае, если будет принято решение, что его можно реконструировать», — рассказала жительница дома Ирина Журавлёва.

Жители настаивают на расселении дома. Они говорят, что после взрыва в квартирах появились трещины. Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля заказало экспертизу здания, но пока её итоги официально не озвучены.

Люди также пожаловались на проблемы со съёмом жилья. Деньги на это выделены из бюджета Ярославля. Но, по словам жильцов, не все собственники готовы пускать людей с домашними животными и детьми. Поэтому аренду пока оформили лишь коло десяти семей. Большинство живёт в гостиницах.