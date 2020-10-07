Вашингтон, 7 октября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Дональд Трамп приберег свойкозырь на последний момент предвыборной кампании, потому чтоправда в данном случае работает на него, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 октября, комментируя заявления президента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, Трамп дал разрешение целикомрассекретитьвсе документы расследования оего предположительных «связях с Россией», а также все документы расследования скандала с электронной почтой экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

« Рассекречивание внутренних американских документов — это нормальная практика: американцы вольны делать со своей секретной информацией всё, что им заблагорассудится.

В данном случае, дав указание рассекретить документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией, а также скандала с электронной почтой его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, конечно, руководствовался предвыборными соображениями. Он приберёг этот козырь на последний момент, но что же делать, если правда в данном случае работает на него, а не на сторонников Байдена? Пожелаем Трампу, чтобы всё получилось так, как он планирует. России на руку, чтобы вокруг так называемого «российского вмешательства» в американские внутренние дела было меньше инсинуаций.

Другое дело, когда речь идёт о международных вопросах. Здесь предание гласности записей двусторонних переговоров должно осуществляться только по взаимному согласию. Как подтвердила недавняя публикация записи переговоров экс-президента США Клинтона и президента Путина от 2000 года о гибели подлодки «Курск», американцы этим правилом пренебрегают. Такой подход ставит участников переговоров с ними от России или из других стран в сложное положение — в международных делах всегда есть темы, сохранение конфиденциальности при обсуждении которых полезно обеим сторонам.