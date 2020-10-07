Сеул, 7 октября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В сети появились тизеры модернизированной модели Hyundai i20 N. Изображения размещены на сайте южнокорейской компании.

Пресс-служба Hyundai Тизеры рестайлингового Hyundai i20 N

Автопроизводители оснастили лицевую часть обновлённого авто большими воздухозаборниками и стильным передним сплиттером красного цвета. Модель также выделяется фирменными красными тормозными суппортами и 18-дюймовыми дисками. Кроме того, машина укомплектована красными боковыми «юбками» и спойлером на крыше.

Кузов автомобиля окрашен в оттенок Performance Blue, а стойки, крыша и зеркала заднего обзора имеют чёрный цвет Phantom Black.

Внешне обновлённая модель будет выглядеть агрессивнее своих прямых конкурентов Volkswagen Polo GTI и Ford Fiesta ST.

В движение автомобиль будет приводиться четырехцилиндровым турбированным мотором рабочим объёмом 1,6 л мощностью порядка 200 «лошадей».

На глобальном рынке новинка появится в первой половине 2021 года.

Ранее стало известно, что автопредприятие «Автотор» в Калининграде приступило к сборке бизнес-седана Hyundai Sonata в режиме полного цикла.

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