Обнародованы тизеры рестайлингового Hyundai i20 N
Сеул, 7 октября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В сети появились тизеры модернизированной модели Hyundai i20 N. Изображения размещены на сайте южнокорейской компании.
Автопроизводители оснастили лицевую часть обновлённого авто большими воздухозаборниками и стильным передним сплиттером красного цвета. Модель также выделяется фирменными красными тормозными суппортами и 18-дюймовыми дисками. Кроме того, машина укомплектована красными боковыми «юбками» и спойлером на крыше.
Кузов автомобиля окрашен в оттенок Performance Blue, а стойки, крыша и зеркала заднего обзора имеют чёрный цвет Phantom Black.
Внешне обновлённая модель будет выглядеть агрессивнее своих прямых конкурентов Volkswagen Polo GTI и Ford Fiesta ST.
В движение автомобиль будет приводиться четырехцилиндровым турбированным мотором рабочим объёмом 1,6 л мощностью порядка 200 «лошадей».
На глобальном рынке новинка появится в первой половине 2021 года.
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