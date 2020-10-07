Киев, 7 октября, 2020, 13:29 — ИА Регнум. Падение экономики Украины к концу 2020 года составит 5,5%, что меньше, чему у некоторых стран региона. Об этом сказано в отчёте Всемирного банка, опубликованном 7 октября на официальном сайте организации

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Падение ВВП в этом году ожидается на уровне 5,5%. Это меньше, чем во многих странах региона», — сказано в документе.

Во Всемирном банке отметили, что избежать сильного падения позволила взвешенная монетарная и фискальная политика прошлых лет.

В организации не ждут от Украины сильного экономического роста — по прогнозам Всемирного банка в 2021 году экономика страны вырастет на 1,5%, а в 2022 году — на 3,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобную оценку дал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Однако аналитики банка считают, что экономика Украины будет восстанавливаться быстрее.