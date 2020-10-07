Навальный желает России установления режима прозападных марионеток
Москва, 7 октября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Алексей Навальный желает России установления режима прозападных марионеток, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 октября, комментируя высказывания блогера в интервью Bild.
Иван Шилов ИА REGNUM
Навальный
Как сообщалось ранее, Навальный призвал ЕС вводить санкции против высокопоставленных российских чиновников и ближайшего окружения Владимира Путина, а также поддерживающих президента России известных людей, в том числе — Валерия Гергиева.
«От всей истории с «отравлением» Алексея Навального несёт инсценировкой. Наоборот, политическая работа, которую Навальный активно продолжил сразу после «выздоровления», идёт в аутентичном прозападном духе. Западу ненавистны «российские олигархи, высокопоставленные чиновники и ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина», и Навальному они активно ненавистны.
Ненависть Навального, однако, идёт дальше, обрушиваясь и на всемирно известного и почитаемого дирижёра Валерия Гергиева. Поддерживает Путина, значит, надо его давить. Если не хочет, чтобы Россия «пошла по европейскому пути», если поддерживает президента своей страны, — не пускать в ЕС! Ну, не дикость? Конечно дикость! Но Навальный твёрдо уверен, что всяким человеком современный Запад может и, главное, имеет право манипулировать. Установления именно такого режима прозападных марионеток Навальный желает нашей стране.
Вообще, за последний месяц Алексей Навальный и его окружение наделали столько всего, чтобы поставить крест на его политической карьере в России, что диву даёшься. Впрочем, не зря на днях Геннадий Зюганов сравнил Навального с молодым Ельциным: тот после неоднократных ситуаций полного позора всплывал как ни в чём не бывало. С Навальным, этим новым порождением либерально-олигархического проекта для России, предстоит ещё побороться«, — отметил Михаил Демурин.