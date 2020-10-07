Москва, 7 октября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Алексей Навальный желает России установления режима прозападных марионеток, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 октября, комментируя высказывания блогера в интервью Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Навальный

Как сообщалось ранее, Навальный призвал ЕС вводить санкции против высокопоставленных российских чиновников и ближайшего окружения Владимира Путина, а также поддерживающих президента России известных людей, в том числе — Валерия Гергиева.

« От всей истории с «отравлением» Алексея Навального несёт инсценировкой. Наоборот, политическая работа, которую Навальный активно продолжил сразу после «выздоровления», идёт в аутентичном прозападном духе. Западу ненавистны «российские олигархи, высокопоставленные чиновники и ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина», и Навальному они активно ненавистны.

Ненависть Навального, однако, идёт дальше, обрушиваясь и на всемирно известного и почитаемого дирижёра Валерия Гергиева. Поддерживает Путина, значит, надо его давить. Если не хочет, чтобы Россия «пошла по европейскому пути», если поддерживает президента своей страны, — не пускать в ЕС! Ну, не дикость? Конечно дикость! Но Навальный твёрдо уверен, что всяким человеком современный Запад может и, главное, имеет право манипулировать. Установления именно такого режима прозападных марионеток Навальный желает нашей стране.