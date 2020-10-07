Калуга, 7 октября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2020 года было поставлено на миграционный учет 110 тысяч иностранцев. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года миграционный поток уменьшился на 40%. Большинство иностранцев находится в Калуге, в Обнинске, в Боровском, в Жуковском и Малоярославецком районах. Об этом 7 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Елены Максимовой.

40.мвд.рф Мигранты

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Иностранцы в основном прибыли в регион из Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины, Армении, Азербайджана, Киргизии и Белоруссии. В настоящее время на территории области находятся около 60 тыс. иностранных граждан. В 2020 году им оформлено 442 разрешения на работу и 11 тыс. 349 патентов для осуществления трудовой деятельности. Гражданство Российской Федерации получил 9 тыс. 461 человек. В 2020 году заявления на получение гражданства подало на 25% больше иностранцев, чем в 2019-м. Госпрограммой переселения соотечественников в 2020 году воспользовались более трёх тысяч человек, а всего с начала действия программы — более 80 тысяч соотечественников.

В 2020 году в Калужской области было выявлено почти 3,5 тысячи нарушителей миграционного режима. За пределы страны из области выдворен 151 гражданин. Возбуждено более тысячи уголовных дел. За восемь месяцев иностранцами было совершено 354 преступления, что на 12% меньше, чем в 2019 году. Количество иностранцев, которые сами стали жертвами преступников, тоже уменьшилось — на 22%.