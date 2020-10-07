Пермь, 7 октября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Перми 7 октября состоялась инаугурация губернатора Дмитрия Махонина. Торжественная церемония прошла в Органном зале с соблюдением санэпидтребований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Дмитрий Махонин вступает в должность губернатора Пермского края

Председатель крайизбиркома Игорь Вагин отметил, что губернаторские выборы признаны состоявшимися. В избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на волеизъявление граждан. Губернатором избран Дмитрий Махонин, набравший 75,69% голосов (540 343 избирателя).

Дмитрий Махонин, вступая в должность главы региона, принес присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Пермского края.

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, поздравляя Махонина с официальным вступлением в должность, подчеркнул, что избиратели оказали высокое доверие. Показатель голосования — это оценка уже предпринятых шагов и аванс на будущее. Прикамье — экономический развитый регион, руководить им — большая честь и серьезная ответственность. Главная задача органов власти — сделать так, чтобы жизнь людей стала лучше и комфортнее. Комаров выразил уверенность, что Махонин сформирует высокопрофессиональную команду.

Со своей стороны, Дмитрий Махонин заявил, что чувствует большую ответственность за вверенный ему регион, а свое будущее связывает с Пермским краем. Он отметил, что Прикамье — экономически развитый регион, однако раскрыт не весь потенциал. Необходим прорыв, и не только в сфере промышленности, но и в социальной.

Напомним, в Пермском крае 13 сентября прошли выборы губернатора. Из четырех зарегистрированных кандидатов победу одержал самовыдвиженец Дмитрий Махонин. Церемонию инаугурации планировали провести 21 сентября, однако в связи с заболеванием Махонина коронавирусной инфекций торжество пришлось перенести.