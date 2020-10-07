Москва, 7 октября, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Властям стоило бы обратить внимание на то, что у граждан растет недоверие к государству, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 октября, комментируя итоги исследования банка «Открытие».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Ранее ТАСС сообщил, по, что данным исследования, более 50% граждан намерены копить на пенсию самостоятельно, у 12% граждан уже есть накопления «на старость», 28% никаких накоплений делать не собираются.

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« Приводимые данные опроса, в соответствии с которыми большинство граждан России собираются самостоятельно копить на пенсию, можно рассматривать под разными углами зрения, включая и целенаправленную обработку мозгов в духе современного либерализма: ответственность государства перед своими гражданами должна быть сведена к минимуму. Я бы, однако, особо выделил проявившееся в этих данных растущее недоверие россиян к государству. Мне думается, властям стоило бы воспринять это как серьёзный сигнал.

Другой важный момент связан с тем, что наибольшее число тех, кто не планирует копить на старость, отмечено этим опросом в тех областях нашей страны, которые известны своими сильными семейными традициями. И действительно, глубокая традиция уважения к родителям, вообще к старшим, помноженная на наличие в семье более двух детей, снимает с человека значительную часть опасений относительно того, как пройдут его последние годы. Наоборот, в регионах, где велико число недавних переселенцев, где люди менее укоренены, где правило — это один-два ребёнка в семье и где сильно влияние современных либеральных подходов к вопросу о культуре семьи, опасения за свою старость выше.

Однако семья семьёй, её крепость государство и общество должны пестовать, но не путём лишения пожилых людей, достойно отработавших по своим профессиям в течение всей жизни, достойной пенсии. Платить её — это обязанность государства.