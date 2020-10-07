Киев, 7 октября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал свою версию того, каким был наиболее важный момент состоявшегося вечером 6 октября в Брюсселе саммита «Украина — ЕС».

President.gov.ua Владимир Зеленский на Саммите Украина – ЕС

Об этом Кулеба сообщил в видеообращении, обнародованном через социальные сети.

Он отметил, что этот момент произошел «за кулисами», то есть собственно на официальном заседании саммита, который проходил без прессы.

«Но я думаю, что вопрос стоит того, чтобы немного поднять эти кулисы. Это был тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал со вступительным словом и сказал одну очень простую фразу, сказал ее президенту Европейского Совета, он сказал ее высокому представителю по вопросам внешней политики Европейского союза. Он сказал: «Украина — это будущий член Европейского союза», — отметил Кулеба.

Дипломат уточнил, что это и есть та стартовая позиция, с которой официальный Киев ведет все переговоры с Брюсселем.

Правда, Кулеба не стал уточнять, как отреагировали собеседники Зеленского на это заявление украинского лидера.

ИА REGNUM напоминает, что ранее лидеры ЕС однозначно давали понять, что вопрос о членстве Украины в ЕС не является актуальным ни в какой перспективе.

Депутат Рады Олег Волошин, комментируя итоги саммита, напомнил, что даже в открытом письме евродепутатов среди предложений обрисовать украинцам хоть какую-то приятную перспективу в итоге так и не прозвучали слова о том, что это должна быть ясная перспектива членства в блоке.