Калуга, 7 октября, 2020, 11:55 — ИА Регнум. 128 врачей и 20 фельдшеров приступили к работе в сельских населенных пунктах Калужской области в рамках реализации федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщили 7 октября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

Участникам программы предоставлена единовременная денежная выплата: один миллион рублей врачам и пятьсот тысяч рублей — фельдшерам, а также другие социальные гарантии. В 2020 году из федерального бюджета Калужской области выделено 47,5 млн рублей на привлечение к участию в программе 53 медицинских работников — 42 врачей и 11 фельдшеров.

По состоянию на начало октября «подъёмные» уже выплачены пяти врачам и четырём фельдшерам. В настоящее время здравоохранению области требуются 430 врачей и 360 медработников среднего звена.