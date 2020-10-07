Ярославль, 7 октября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. В Ярославской области суточное количество инфицированных коронавирусом достигло показателей начала июня. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

ИЦК Динамика распространения коронавируса

По данным на утро 7 октября в Ярославской области выявлено 65 случаев коронавирусной инфекции. За последние месяцы больше было только 9 июня — тогда в регионе было инфицировано 67 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 8997 ярославцев, успели выздороветь при этом 8371 человек. За минувшие сутки выписали 98 жителей региона. По данным федерального оперштаба новых летальных случаев нет.