Челябинск, 7 октября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Челябинской области на горячую линию прокуратуры о незаконных поборах поступило уже 47 обращений. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В ряде случаев факты незаконного привлечения средств граждан подтвердились. В частности, в одной из школ Челябинска их собирали с родителей тех первоклассников, которые проживают на не закреплённой за учреждением территории. В другой школе собирали деньги на покупку прописей и принтера, а в одном из детских садов — приобретение оконного блока и его установку, а также на ремонт. Также нарушения выявили и в некоторых других подобных организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, горячая линия начала работу в августе. Отметим, ранее в надзорном органе уже практиковали подобный опыт и тогда тоже были найдены нарушения.