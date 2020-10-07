Киев, 7 октября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. У президента Владимира Зеленского случился «бенефис потока сознания» в ходе саммита «Украина-ЕС», состоявшегося в Брюсселе вечером 6 октября, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Эксперт обращает внимание на важные нестыковки в заявлениях Зеленского:

«Безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает — хотя с весны граница ЕС закрыта для всех украинцев. К санкциям против России за отравление Навального Зеленский собирается присоединиться — хотя это санкции будут со стороны ЕС, а Украина не член ЕС».

Корнейчук делает вывод, что Зеленский уже не знает, «как сильнее облизать Запад», чтобы получить деньги от ЕС и МВФ для последующего воровства.

Также он отмечает, что в итоговом заявлении саммита нет тезиса о том, что это «Россия ведёт войну с Украиной в Донбассе».

«Это всё, что надо знать о наших «западных партнерах», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что 6 октября в Брюсселе состоялся очередной саммит Украина-ЕС. Мероприятие обошлось без громких заявлений, стороны прорабатывали ряд технических вопросов.