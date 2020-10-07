Москва, 7 октября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Минфин держит на контроле ситуацию с долгами в трех регионах России и готов обсуждать показатель долговой нагрузки при распределении трансфертов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов

Речь идет о Мордовии, Псковской области и Орловской области.

«Три субъекта на контроле, особенно Мордовия, беспрецедентная нагрузка… Мы их мониторим, чтобы долг не увеличивался, а сокращался, и учитываем в соглашениях по предоставлению финансовой помощи», — отметил Силуанов.

Глава Минфина согласился обсудить учета такого показателя, как долговая нагрузка, при распределении трансфертов.

«Давайте обсудим показатель долговой нагрузки», — сказал он, отвечая на вопросы сенаторов.