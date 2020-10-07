Кострома, 7 октября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Костромской области за сутки коронавирус диагностировали у 64 костромичей, один больной COVID-19 скончался. Об этом 7 октября сообщает оперативный штаб региона.

Врачам не удалось вылечить мужчину 87 лет. Отмечается, что пациент страдал ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 5166 костромичей, вылечились 3786 человек и 92 — умерли. В больницах региона находятся 204 пациента, 1084 носителей коронавируса проходят лечение амбулаторно.