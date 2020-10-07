Кострома, 7 октября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Число депутатов Костромской областной думы, работающих на постоянной профессиональной основе, увеличилось с 9 до 13, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Такое решение парламентарии приняли на первом заседании нового созыва.

Наталья Диева ИА REGNUM

Законопроект на обсуждение коллег представил старейший региональный депутат Андрей Бычков. По его словам, предлагаемые изменения обусловлены требованиями федерального и регионального законов и не потребуют дополнительных издержек в 2020 году.

«Чтобы комитеты плодотворно работали, на неосвобождённой основе в них должно работать определённое количество депутатов. Принятие изменений в 2020 году не потребует дополнительных средств областного бюджета и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в областном бюджете на функционирование законодательного органа», — аргументировал необходимость принятия закона Бычков.

Против предложения выступили два областных депутата — Максим Гутерман и Сергей Галичев.

«У нас и так достаточно большие затраты на областную думу — порядка 100 миллионов рублей в год. Ваше предложение не потребует выделения дополнительных средств только в 2020 году. Депутаты, которые хотят работать, могут выполнять свои обязанности и без оплаты. Тем, кто не справляется с работой, нужно отказаться от должностей», — предложил Гутерман.

Сергей Галичев (ранее работал бизнес-омбудсменом, возглавлял комитет облдумы по экономической политике и предпринимательству — ИА REGNUM) задал выступающему «чисто технический вопрос». Депутат не поверил в оптимистичную арифметику и попросил пояснить выступающего, на чём областная дума будет экономить ради зарплаты парламентариев.

«За счёт каких источников будут изысканы резервы? В 2010 году я считал, во сколько обходится области содержания одного депутата в год — цифра составила 5 млн рублей. За счёт чего получится сэкономить такие суммы?» — спросил Галичев.

Отвечая депутатам, Бычков рассказал об экономии «на других статьях расходов», но не стал раскрывать её принцип в деталях.

«Что касается формирования бюджета на 2021 и последующие годы, то я предполагаю, что он останется в том же размере что и сегодня, просто определённые внутренние резервы будут изысканы. Поясню: мы будем экономить на других статьях расходов, финансовые средства будут переброшены с одной статьи на другую, вот и всё. Давайте не будем уходить в рассмотрение внутренних статей, это не тема сейчас», — заключил Бычков.

В итоге большинством голосов изменения в статью 4 закона Костромской области «О статусе депутата Костромской области» были поддержаны.

Таким образом, право работать за зарплату получили депутаты: Елена Шахова (КПРФ), Георгий Тащиев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин (Справедливая Россия), депутат Вячеслав Головников, представители Единой России — Галина Полякова, Андрей Бычков, Сергей Деменков, Сергей Зудин, Дмитрий Грибков, Иван Богданов, Олег Скобёлкин.